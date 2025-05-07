Константин Ежов «Звукорежиссёры руководят эмоциями» заведующий кафедрой музыкальной звукорежиссуры Нижегородской государственной консерватории: О профессиональном пути «Я учился в школе с техническим уклоном.
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