Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что власти Финляндии становятся политическими преступниками, которые толкают страну на вооруженный конфликт с Россией.
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