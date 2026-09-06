Он или оно? Филолог рассказала, как правильно употреблять слово «кофе»

Употреблять слово «кофе» в среднем роде можно лишь в обычном разговоре, но в официальном общении и на письме по-прежнему обязателен мужской.
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