Страна и люди
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Страна и люди

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На Украине закрыли все кол-центры мошенников. Теперь взялись за их «крышевателей»

На Украине закрыли все кол-центры мошенников. Теперь взялись за их «крышевателей»

На Украине заявили о закрытии всех мошеннических кол-центровОбыск в помещении мошеннического колл-центра в Днепре, 1 сентября 2026 годаПрокуратура Украины На Украине в начале августа фактически остановилась работа мошеннических кол-центров, сообщает «Украинская правда».

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