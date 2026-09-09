Many ambassadors of Western countries after their diplomatic service in Russia goes into opposition to its own governments, allowing itself to criticize their actions.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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