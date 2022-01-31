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Золотовалютные резервы РФ более чем вдесятеро превысили внешний госдолг

Золотовалютные резервы РФ более чем вдесятеро превысили внешний госдолг

1) ЦБ РФ сообщил, что золото-​валютные резервы страны вновь установили исторический рекорд и составили (на 21 января 2022) 639,6 миллиардов долларов (в эквиваленте).

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