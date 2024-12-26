И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян

В преддверии зимних праздников в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк-6» о путешествии верных друзей на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира.
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