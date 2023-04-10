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США планируют усилить кибератаки против России и ее союзников

США планируют усилить кибератаки против России и ее союзников

Администрация президента США Джо Байдена утвердила новую стратегию по обеспечению кибербезопасности. Ссылаясь на необходимость противостояния мифическим киберугрозам со стороны России, Китая, КНДР и Ирана, власти США активно наращивают финансирование собственных агрессивных планов в киберпространстве.

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