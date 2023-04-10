США планируют усилить кибератаки против России и ее союзников

Администрация президента США Джо Байдена утвердила новую стратегию по обеспечению кибербезопасности. Ссылаясь на необходимость противостояния мифическим киберугрозам со стороны России, Китая, КНДР и Ирана, власти США активно наращивают финансирование собственных агрессивных планов в киберпространстве.
Популярные статьи
- Флориан Филиппо про визит Урсулы фон дер Ляйен в КНР: Она была в ярости
- «Не прыгай»: президент США Байден неожиданно повернулся спиной к слушателям в Северной Ирландии и указал пальцем в небо
- Пригожин обратился к председателю Госдумы Володину с просьбой рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий Беглова
Свежие комментарии