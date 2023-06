Новый фильм о Бэтмене снимет режиссер «Флэша»

Режиссер Энди Мускетти, снявший блокбастер «Флэш», возьмется за новую версию Бэтмена. Полнометражный фильм «Отважный и смелый» (The Brave and the Bold) впишется в обширную вселенную, создаваемую главами DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.