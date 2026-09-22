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Царьград

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Калуга примет чемпионат мира по микрофутзалу в октябре 2026 года

Калуга примет чемпионат мира по микрофутзалу в октябре 2026 года

Впервые в России пройдет чемпионат мира по микрофутзалу. Турнир состоится с 6 по 12 октября в Калуге, участие примут восемь команд, включая сборные России и Бразилии.

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