Завещание Олега Табакова и новые порядки Владимира Машкова: как Марина Зудина потеряла былое влияние в театре и семье

После ухода из жизни Олега Табакова привычный мир его семьи стремительно рухнул. Марина Зудина, долгие годы считавшаяся негласной хозяйкой двух крупных театров, внезапно столкнулась с новыми реалиями: её сын Павел покинул труппу после назначения нового художественного руководителя Владимира Машкова, а завещание мастера разделило близких людей на два противоборствующих лагеря.
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