Городской автобус сгорел дотла во время ночных беспорядков в Швеции

pixabay.com Массовые беспорядки произошли в ночь с субботы на воскресенье в ряде шведских городов. Протесты были связаны с акциями лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, выступающего за публичное сожжение Корана.