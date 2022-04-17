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Городской автобус сгорел дотла во время ночных беспорядков в Швеции

Городской автобус сгорел дотла во время ночных беспорядков в Швеции

pixabay.com Массовые беспорядки произошли в ночь с субботы на воскресенье в ряде шведских городов. Протесты были связаны с акциями лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, выступающего за публичное сожжение Корана.

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