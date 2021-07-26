Север Столицы

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Четыре трамвайных маршрута на севере Москвы временно изменены

Четыре трамвайных маршрута на севере Москвы временно изменены

Маршруты четырех трамваев между станциями метро «Войковская» и «Дмитровская» изменены с 26 июля, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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