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Глава староверов: Ватикан готов принять переговоры по Украине

Глава староверов: Ватикан готов принять переговоры по Украине

Италия пропустит российских дипломатов через свою территорию, если переговоры по Украине пройдут в Ватикане, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, 4 октября пишет издание «Лента.

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