В США призвали Запад задуматься после слов Путина о переговорах по Украине

Слова президента РФ Владимира Путина о готовности к серьезным переговорам по Украине, сказанные им в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, должны заставить Запад подумать о возможности мирного урегулирования конфликта.
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