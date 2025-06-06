Фицо высказался против прекращения импорта энергосырья из России в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал председателя Евросовета Антониу Кошту о своем решении противостоять предложению Европейской комиссии о прекращении импорта энергетических ресурсов из России в ЕС.
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