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Фигурант дела о скандальной школе Кургана Явшев получил срок и ждет нового суда

Бывший директор московского подрядчика «Авиапромстрой» Денис Явшев получил в подмосковных Химках 8-летний срок за мошенничество, и теперь ждет нового суда по похожему делу.

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