Психолог предложил способы борьбы с вейпзависимостью

Люди привыкли решать проблемы стресса и эмоциональных переживаний с помощью курения, в том числе не только сигарет, но и вейпов, алкоголя, в то время как они дают кратковременный успокоительный эффект, разрушают здоровье и наращивают впоследствии уровень тревожности.
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