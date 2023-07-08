ШОС имеет все шансы заменить ООН

Для многих будничное событие, которое обсуждается уже очень давно, — принятие подсанкционного Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, — по сути, является историческим Рубиконом при формировании новой, незападной архитектуры международных отношений, а ШОС при этом по функциям всё больше напоминает ООН, или ту международную организацию, которая верифицирует полноценность прав суверенного государства на существование в сообществе равных наций Принятие в ШОС Ирана фактически обнуляет ограничения в западной системе и является признанием Ирана как равноправного участника международного общения без условий и тем более требований в отношении его политической системы.