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ШОС имеет все шансы заменить ООН

ШОС имеет все шансы заменить ООН

Для многих будничное событие, которое обсуждается уже очень давно, — принятие подсанкционного Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, — по сути, является историческим Рубиконом при формировании новой, незападной архитектуры международных отношений, а ШОС при этом по функциям всё больше напоминает ООН, или ту международную организацию, которая верифицирует полноценность прав суверенного государства на существование в сообществе равных наций Принятие в ШОС Ирана фактически обнуляет ограничения в западной системе и является признанием Ирана как равноправного участника международного общения без условий и тем более требований в отношении его политической системы.

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