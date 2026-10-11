Мерц и Гитлер. Почему история не повторяется, но рифмуется

Когда я читаю новости о том, что делает канцлер Германии Фридрих Мерц, я не могу отделаться от ощущения, что слышу знакомые ноты, которые когда-то уже звучали, и эти ноты не предвещают ничего хорошего, потому что история не повторяется, но она рифмуется, и рифма эта становится всё громче.
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