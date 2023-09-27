Безумие Зеленского

На Украине перестанут отправлять в тюрьму за часть тяжких преступлений Миф о демократичной Украине работает только для тех, кто судит о происходящем в этой стране по заявлениям украинских политиков, либеральных блогеров и западных журналистов, которые работают на создание положительного имиджа Незалежной.