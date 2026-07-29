19-летняя девушка заявила об избиении в полиции в Королеве. «Угрожали изнасиловать и сломать пальцы»

МВД проверит отдел полиции в Королеве после жалобы девушки на избиениеВладимир Песня/РИА Новости Главное управление МВД по Московской области начало проверку после заявления 19-летней жительницы Королева о насилии в отделе полиции.
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