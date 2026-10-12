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Регионы России

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Эксперты предупреждают о мошеннических атаках на дата-центры Яндекса

Эксперты предупреждают о мошеннических атаках на дата-центры Яндекса

Специалисты аналитического сервиса Smart Business Alert (SBA), входящего в группу компаний «Кросс Технолоджис», выявили первые признаки мошеннических схем, связанных с атаками на дата-центры компании «Яндекс».

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