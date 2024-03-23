Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» (5 фото)

Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Baza сообщила о личностях четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Стали известны личности четырех из шести подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.