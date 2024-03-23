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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Alexander Kozlov
    Потом опять их имамы будут утверждать, что ислам самая миролюбивая религия? Зачем они к нам едут толпами? Выгнали рус...Убивать людей. Вс...
  • Татьяна Ускова
    👍Пугачёвой, Галкин...
  • Татьяна Ускова
    может быть - это и была подготовительная репетиция, чтобы мы все понимали, что это именно обнаглевшие мигранты((((Убивать людей. Вс...

Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» (5 фото)

Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» (5 фото)

  Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Baza сообщила о личностях четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Стали известны личности четырех из шести подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

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