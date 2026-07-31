Время зарядки снижено с 30 до 12 минут. Geely и Mercedes-Benz перешли на 800-вольтовую архитектуру в новом Smart #1

После модернизации электрический кроссовер сможет принимать заряд мощностью до 370 кВтОбновлённый электрический кроссовер Smart #1, разработанный Geely совместно с Mercedes-Benz, дебютирует в Китае 6 августа.
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