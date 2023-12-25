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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили ветеранов ВОВ с Новым годом

«Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили ветеранов ВОВ с Новым годом

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Добровольцы и представители партии в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с новогодними праздниками, вручают им подарки, поднимают настроение и лично говорят «спасибо».

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