«Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили ветеранов ВОВ с Новым годом

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Добровольцы и представители партии в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с новогодними праздниками, вручают им подарки, поднимают настроение и лично говорят «спасибо».