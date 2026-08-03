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«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову (Иван Карпов)

« Локомотив » отказался от переговоров с « Галатасараем » по полузащитнику Алексею Батракову. Как сообщил журналист Иван Карпов, турецкий клуб прислал письмо в российскую команду с вопросом о том, готов ли «Локомотив» обсуждать трансфер хавбека.

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