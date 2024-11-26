БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Белорусские «Дожинки» и меч Всеслава Чародея

Белорусские «Дожинки» и меч Всеслава Чародея

Андрей ГЕРАЩЕНКО Славяне, а в особенности восточные, имеют давние земледельческие традиции. Возделываемые поля, колосящиеся хлебные нивы так и встают со страниц знакомых нам с раннего детства древнерусских былей про богатырей и многочисленных сказок.

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