Белорусские «Дожинки» и меч Всеслава Чародея

Андрей ГЕРАЩЕНКО Славяне, а в особенности восточные, имеют давние земледельческие традиции. Возделываемые поля, колосящиеся хлебные нивы так и встают со страниц знакомых нам с раннего детства древнерусских былей про богатырей и многочисленных сказок.