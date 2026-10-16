Россию обвинили в масштабной кампании против демократов к выборам в США: фейки набирают миллионы просмотров, сообщает Bloomberg.
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