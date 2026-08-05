Учёные предлагают сократить население Земли до 4 млрд к 2200 году

По мнению группы исследователей, это необходимо для экономии ресурсов. При этом они не предлагают напрямую воздействовать на сокращение населения — всё произойдёт само собой, если в самых бедных странах начать давать образование девочкам.
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