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Здоровье в наших руках

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Благодаря ребенку я, наконец, практикую здоровый образ жизни (о чем давно мечтала:

Благодаря ребенку я, наконец, практикую здоровый образ жизни (о чем давно мечтала:

Укладываюсь спать в 21-22 вечера, а встаю с восходом солнца в 06-07 утра;.Гуляю на свежем воздухе не менее 3-х часов в день, а иногда и больше (ребенок сам спит от 3 до 6-7 часов на улице последнюю неделю, я же не все это время с ним);.

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