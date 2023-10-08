Благодаря ребенку я, наконец, практикую здоровый образ жизни (о чем давно мечтала:

Укладываюсь спать в 21-22 вечера, а встаю с восходом солнца в 06-07 утра;.Гуляю на свежем воздухе не менее 3-х часов в день, а иногда и больше (ребенок сам спит от 3 до 6-7 часов на улице последнюю неделю, я же не все это время с ним);.