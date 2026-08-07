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Газета.ру

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Авиавласти США решили проверить сотни Boeing 737 Max из-за риска трещин

Авиавласти США решили проверить сотни Boeing 737 Max из-за риска трещин

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось провести проверки сотен самолетов Boeing 737 Max после обнаружения трещин в элементах конструкции более старых моделей самолетов компании.

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