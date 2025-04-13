Надежный и богато оснащенный японский кроссовер продают в России дешевле «китайцев»

На фоне роста цен на новые автомобили и доминирования китайских брендов, неожиданно появился конкурент – японский кроссовер Honda Vezel, предлагаемый по цене, значительно ниже, чем у многих китайских аналогов.
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