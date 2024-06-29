Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 951 подписчик

Европейский союз. Не пора ли расселять эту коммуналку?

Европейский союз. Не пора ли расселять эту коммуналку?

Вчера 106 прочитали Понимаю, что за дебатами двух "мощных стариков" мало кто обратил на это внимание, но там, в Европе — саммит Евросоюза, где решали, кто будет рулить ЕС в ближайшие пять лет, и куда даже пригласили Зеленского, пообещав ему продолжить давать обещания принять Украину в "европейскую семью народов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх