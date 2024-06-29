Европейский союз. Не пора ли расселять эту коммуналку?

Вчера 106 прочитали Понимаю, что за дебатами двух "мощных стариков" мало кто обратил на это внимание, но там, в Европе — саммит Евросоюза, где решали, кто будет рулить ЕС в ближайшие пять лет, и куда даже пригласили Зеленского, пообещав ему продолжить давать обещания принять Украину в "европейскую семью народов".