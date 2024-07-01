Суд полностью оправдал экс-главу Центрального округа Новосибирска по делу о сносе стелы

Руслан Техажев

Непонятно, причина сноса стеллы какая? Почему нет ни слова о моральной подоплеке действий чиновника. Судя по итогам судебного разбирательства, теперь аналогичные памятные знаки о Великой Отечественной войне можно сносить везде? Как все это понимать?