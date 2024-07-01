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Царьград

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Суд полностью оправдал экс-главу Центрального округа Новосибирска по делу о сносе стелы

Суд полностью оправдал экс-главу Центрального округа Новосибирска по делу о сносе стелы

Областной суд согласился с тем, что Сергей Канунников не имел злого умысла при ликвидации стелы в честь 45-летия Победы.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Непонятно, причина сноса стеллы какая? Почему нет ни слова о моральной подоплеке действий чиновника. Судя по итогам судебного разбирательства, теперь аналогичные памятные знаки о Великой Отечественной войне можно сносить везде? Как все это понимать?
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19 час.
Галина
А рожу то отъел - &quot;пензионер&quot;
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17 час.
Галина
Небойсь на том месте построит какой ни-будь торговый центр....
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17 час.

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