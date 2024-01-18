Формула «зрады». Двойной удар по Зеленскому

Всемирный экономический форум в Давосе стал ещё одним разочарованием для киевского режима. «Формулу мира» Зеленского отказались обсуждать не только страны так называемого Глобального Юга, но и нынешние союзники Украины из числа западных государств.
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