Заноза
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Заноза

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Формула «зрады». Двойной удар по Зеленскому

Формула «зрады». Двойной удар по Зеленскому

Всемирный экономический форум в Давосе стал ещё одним разочарованием для киевского режима. «Формулу мира» Зеленского отказались обсуждать не только страны так называемого Глобального Юга, но и нынешние союзники Украины из числа западных государств.

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Комментарии
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Sokoloff S M
у Зели взгляд висельника, недолго осталось.
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