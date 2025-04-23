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Клещи проснулись раньше срока и начали кусать россиян. Что делать, если к вам присосался клещ?

Клещи проснулись раньше срока и начали кусать россиян. Что делать, если к вам присосался клещ?

Из-за аномально теплой погоды в апреле активность клещей достигла максимума раньше обычного. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала сезона 2025 года в больницы обратилось уже более 15 тысяч человек, укушенных этими паукообразными.

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