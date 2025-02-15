Американские политики отправились в Эр-Рияд для переговоров: Украину не позвали

ВАШИНГТОН, 16 февраля, ФедералПресс. Высокопоставленные чиновники США отправились в Эр-Рияд, чтобы начать взаимодействие с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни, сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники.