Ответьте на эти 10 вопросов, чтобы понять, нет ли у вас проблем с памятью

Быстрый тест поможет вам оценить свои когнитивные способности фото: Shutterstock/Fotodom.ruВы когда-нибудь ловили себя на том, что ищете телефон, а он у вас в руках? Или перечитываете одну и ту же страницу в книге, но при этом вообще не улавливаете ее смысл.