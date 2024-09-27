Первое место в рейтинге занял Катар Россия в сентябре оказалась в топ-25 стран мира по доступности яиц: на среднюю заработную плату можно приобрести 747 упаковок по 12 штук – это в 1,5 раза больше среднемирового показателя, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных национальных статистических ведомств.