В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области портится погода, объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, до конца суток 21 июля и в течение суток 22 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожи, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.
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