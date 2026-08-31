Тело россиянина нашли в квартире в кондоминиуме на Пхукете

РЕН ТВ Тело гражданина России обнаружено в квартире кондоминиума на таиландском острове Пхукет. Об этом 31 августа сообщает Khaosod со ссылкой на местную полицию.
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