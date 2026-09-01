Страна и люди
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Страна и люди

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Шулика поздравил с Днем знаний курсантов Военной академии защиты информации

Шулика поздравил с Днем знаний курсантов Военной академии защиты информации

Заместитель министра обороны России Виталий Шулика поздравил с Днем знаний профессорско-преподавательский состав и курсантов Военной академии защиты информации имени Штеменко.

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