Трамп сообщил, что ему известно о случаях насильственной мобилизации в Украине, и заявил, что опубликует их, если ему покажут эти видео.
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