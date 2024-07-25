Как экономят на ЗСКГШ.

На заводе сверхкрупногабаритных шин мероприятия по энергосбережению - процесс постоянный. Сколько удалось сэкономить в прошлом году, за шесть месяцев этого года и что запланировали на 3-й и 4-й кварталы? Об этом нам рассказала инженер-энергетик энергетического цеха ЗСКГШ Ирина Суськова.