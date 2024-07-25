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Как экономят на ЗСКГШ.

Как экономят на ЗСКГШ.

На заводе сверхкрупногабаритных шин мероприятия по энергосбережению - процесс постоянный. Сколько удалось сэкономить в прошлом году, за шесть месяцев этого года и что запланировали на 3-й и 4-й кварталы? Об этом нам рассказала инженер-энергетик энергетического цеха ЗСКГШ Ирина Суськова.

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