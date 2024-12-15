ФИФА признала Крым российским. На Украине возмутились

13 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) во время трансляции жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в европейской зоне показала карту, на которой полуостров был раскрашен тем же светло-зеленым цветом, что и Россия.
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