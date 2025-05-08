Сбежавшего из России предпринимателя и его сына заочно приговорили к лишению свободы

Основателя Липецкого станкостроительного предприятия, 78-летнего Владимира Петрова и его сына Кирилла заочно приговорили к лишению свободы, решение принял Правобережный районный суд Липецка, передает «Коммерсантъ».
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