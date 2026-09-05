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Царьград

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Победа над раком - вопрос 3-6 лет: Что известно о Молекуле?

Победа над раком - вопрос 3-6 лет: Что известно о Молекуле?

Победа над раком - вопрос 3-6 лет: Что известно о Молекуле? Как отметил врач-онколог Евгений Черемушкин, речь идёт о вакцинах, которые сегодня находятся на стадии этапе клинического исследования.

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