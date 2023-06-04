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Оставят ли икону «Троица» на хранении в храме Христа Спасителя

Оставят ли икону «Троица» на хранении в храме Христа Спасителя

Оставят ли икону «Троица» на хранении в храме Христа Спасителя Владислав ВислПо словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, икона «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя в течение года.

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