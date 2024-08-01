В Керчи предупреждают, что можно и рыбку съесть, и на больничную койку сесть

Власти города по рекомендации Росприроднадзора советует не вылавливать рыбу в керченских реках. «В результате эпидмониторинга окружающей среды в городе Керчи, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» обнаружил несоответствие нормам СанПиН 3.